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8 sürücüye yasal işlem

8 sürücüye yasal işlem

Yasak olduğu saatlerde  trafikte seyrettikleri tespit edilen 8 kamyon sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Yasak olduğu saatlerde  trafikte seyrettikleri tespit edilen 8 kamyon sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu kamyon sürücüleri, 5 bin kg ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu 07.00-08.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.

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