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8 kişiye daha yurttaşlık

8 kişiye daha yurttaşlık

Hakan Evren, Mustafa Yaşar, İbrahim Halil Bozkurt, Emine Yılmaz, İmam Yıldız, Fide Özlem Koşan, Bozan Güneş, Resul Baş, KKTC yurttaşlığına alındı.

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Bakanlar Kurulu 8 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi. 28 Eylül 2021 tarihli kurul kararı ve 30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; Hakan Evren, Mustafa Yaşar, İbrahim Halil Bozkurt, Emine Yılmaz, İmam Yıldız, Fide Özlem Koşan, Bozan Güneş, Resul Baş, KKTC yurttaşlığına alındı

 

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