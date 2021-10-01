8 kişiye daha yurttaşlık

Bakanlar Kurulu 8 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi. 28 Eylül 2021 tarihli kurul kararı ve 30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; Hakan Evren, Mustafa Yaşar, İbrahim Halil Bozkurt, Emine Yılmaz, İmam Yıldız, Fide Özlem Koşan, Bozan Güneş, Resul Baş, KKTC yurttaşlığına alındı