8. kez sevgiye, dostluğa, iyiliğe, güzelliklere ve dünya barışına üfleyecekler

Murat OBENLER

Windcraft Müzik Festivali dünyadan ve Kıbrıs adasından özellikle üflemeli enstrümanlardan oluşan sanatçı ve grupları 8. Kez Trodos’un şirin köyü Katydata’da 5-7 Ağustos tarihlerinde bir araya getiriyor. Toplamda 7 ülkeden 9 grubun sahne alacağı festivalde konserlerin yanı sıra seminerler, atölyeler, ses sunuşları ve çeşitli yaş gruplarına uygun interaktif parallel programlar yer alacak.

Festival, caz ve latin başta olmak üzere çeşitli müzik türlerini öne çıkaran, farklı bölgelerin birçok müzik geleneğinde özel bir rol oynayan ve elektronik efektlerin kullanımıyla çağdaş müzik türlerinde birçok kullanımı olan nefesli çalgılara odaklanıyor. Köy meydanı ve Orchard sahnesinde gerçekleşecek olan konser programında, geleneksel ve caz müziğinin çağdaş tınılarıyla dönüşümlü olarak sunulduğu müzikal öğelerin bir karışımı yer alacak.



Amerika’dan Avrupa’ya, Akdeniz’den Asya’ya uzanan kültürel çeşitlilik

Bu yıl festivalde Technobrass (Brezilya), Bobby Rausch (Almanya), Fanfara Station (Italya/Tunus/ABD), Ofer Mizrahi Trio (İsrail) ve Kıbrıs’tan Eleonora Roussou "Hará", Alexis Kasinos Quintet, Alarga Ensemble, Tropos Ensemble ve Windcraft Band sahne alacak ve müzikseverleri Latin Amerika’dan Avrupaya ve oradan da Akdeniz ve Asya’ya kültürel bir yolculuğu çıkaracak.



Paralel program ve çocuklar için etkinlikler de göz dolduruyor

Bu yılki programın öne çıkan bölümlerinden birisi besteci Stella N. Christou'nun "The blowing milk (Üfleme sütü) başlıklı yerinde ses enstalasyonunun sunumu olacak. Katydata'da yerinde araştırma yaptıktan ve köyün kadınlarıyla sohbet ettikten sonra Christou, Katydata'nın seslerine ve mitlerine kendi yaklaşımını sunacak.

Paralel programda çocuklar için Elenitsa Georgiou ile "Nefes alalım, şarkı söyleyelim, nefesli nefesli olalım" atölyesi, Marina Katsaris ve Giannis Koutis ile "İki kağıt ayakkabıda" müzikal hikaye anlatımı), Bobby Rausch,Alice Ayvazian ve Kalia Loizidou ile müzik ve dans atölyeleri , Katerina Prokopiou ile bir siyanotip atölyesi, Giorgos Papakonstantinou'nun şiir koleksiyonunun sunumu, bir bilgi yarışması ve bir köy arayışı, "Geleneğin Rüzgarları" (Giannis Diskos) ve "Geleneğin Şarkıları" (Elena Xyda) adlı iki özel üç günlük seminer(ön kayıt ile) (amatör ve profesyonel üflemeli çalgıcılara ve şarkıcılara yönelik) gibi etkinlikler yer alıyor. Eğitim,Kültür Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültür Hizmetleri festival sponsor olarak destek olurken birçok kurum-kuruluş-STÖ de festivale çeşitli katkılarda bulunuyor.



Avantajlı biletler ön satışta

Bilgi ve biletler için festivalin websitesi olan www.windcraftmusicfest.com adresini takip edebilirsiniz. Ayrıca bilet ön satış için soldoutticketbox.com (€15 / Tek gün, €35 / 3 günlük) adresine girilebilir. Biletler Kapıda €20 / Tek gün, €45 / 3 günlük olarak satılacaktır. 12 yaşına kadar çocuklar ise ücretsizdir.