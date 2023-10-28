8 kaçak cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan 8 kişi teminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı. Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Öncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yapılan baskında 7 kişi tespit edildiğini söyledi.

Polis, apartman dairesinde tespit edilen 21 yaşındaki C.M.O’nun 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren 314 gün, 19 yaşındaki A.A.’nın 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren 640 gün, 26 yaşındaki L.C.I’nın 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 878 gün, A.K.A.’nın 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren 545 gün, 26 yaşındaki N.R.’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 329 gün, 22 yaşındaki C.O.’nun 30 Eylül 2020 Tarihinden itibaren 1059 gün ve K.A.’nın 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren 1276 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa’da Bolu Yolu Sokat’ta tespit edilen P.S.’nin ise 12 Şubat 2022 tarihinden beri 558 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.