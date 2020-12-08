8 bin vatandaşlık sinyali
Erhan Arıklı Diyalog TV’de katıldığı canlı telefon bağlantısında bekleyen vatandaşlıklarla ilgili açıklama yaptı.
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Erhan Arıklı Diyalog TV’de katıldığı canlı telefon bağlantısında bekleyen vatandaşlıklarla ilgili açıklama yaptı.
Arıklı, 8 bin kadar kişinin vatandaşlık beklediğini kaydederek, bunları gündemlerine alacaklarını kaydetti. Arıklı ayrıca muhalefete de ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “muhalefete sevgi dolu bir el uzatıyoruz. Umarız geri çevirmezler” dedi.
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