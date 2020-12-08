8 bin vatandaşlık sinyali

Erhan Arıklı Diyalog TV’de katıldığı canlı telefon bağlantısında bekleyen vatandaşlıklarla ilgili açıklama yaptı.

Arıklı, 8 bin kadar kişinin vatandaşlık beklediğini kaydederek, bunları gündemlerine alacaklarını kaydetti. Arıklı ayrıca muhalefete de ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “muhalefete sevgi dolu bir el uzatıyoruz. Umarız geri çevirmezler” dedi.