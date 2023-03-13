“8 benzer suçu var”

Daha önce 8 kez “sirkat” suçu işlediği belirtilen E.K. isimli zanlı bu kez de “paramı alıp geliyorum” diyerek, powerbank çalmak suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, tutuklu yargılanmasını isterken, mahkeme ise teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Doğukan Can zanlı E.K.’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Şubat 2023 tarihinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir mağazaya giderek powerbank (taşınabilir şarjer) alıp kutusundan çıkararak, zimmetine aldıktan sonra para almak için dışarı çıkıp geri gelmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye atardı.

Polis, olayın şikayetinin 9 Mart tarihinde yapıldğını ve zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklu yargılanmasını talep etti, mahkeme tutuksuz emri verdi

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sahtekarlıkla para temini suçlarından 8 ayrı meselesi olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının haftada 2 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.