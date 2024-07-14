7’inci Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 8-11 Ağustos’ta
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 8-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 8-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, 7’incisi yapılacak Festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkıları, Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ve Alpcans ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Festival boyunca stand kiralamak isteyenlerin bilgi için 05488202118 numaraları telefondan derneğe ulaşabileceği duyuruldu.
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