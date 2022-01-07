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780 yeni vaka, 193 taburcu

780 yeni vaka, 193 taburcu

"Toplam 23.328 test yapıldı, 780 pozitif vakaya rastlandı, 193 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328 olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193 kişi taburcu edilmiştir.

401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 48 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.328  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 780 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913  

Toplam Vaka Sayısı: 40.151  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.183

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4857  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 913    

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 511    

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106809

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