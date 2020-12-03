77 - 79 DORUK ANLAŞMALARI

77 – 79 Doruk Anlaşmaları



12 Şubat 1977 Makarios – Denktaş Görüşmesi

BM Genel Sekreterinin gözetiminde yapılan görüşmelerde 4 maddelik bir ilke anlaşması imzalanmıştır.

1) Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız, bağlantısız ve iki toplumlu olmalıdır.

2) Her toplumun yönetimi altındaki topraklar, ekonomik ve toprak verimliliği ile toprak mülkiyeti esasları ışığında görüşülmelidir.

3) Dolaşma, yerleşme özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi prensip meseleleri müzakereye açıktır. Bunların görüşülmesinde iki toplumlu federal sistem ve Türk Toplumu yönünden doğabilecek güçlükler de dikkate alınacaktır.

4) Federal hükümetin görev ve yetkileri, devletin birliği ve devletin iki toplumlu mahiyetini koruyacak şekilde olacaktır.



19 Mayıs 1979 Tarihli On Maddelik Doruk Anlaşması

Toplumlararası görüşmelerin 15 Haziran 1979 tarihinde yeniden başlatılması kararlaştırılmıştır.

Görüşmelerin zemini, 12 Şubat 1977 tarihli Makaryos-Denktaş ilkeleri ve Kıbrıs sorunuyla ilgili BM kararları olacaktır.

Cumhuriyet’in tüm yurttaşlarının insan hakları ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmelidir.

Görüşmelerde toprak ve anayasal boyutların tümü ele alınacaktır.

Maraş’ın BM gözetiminde yeniden yerleşime açılması hususunda anlaşmaya varılmasına öncelik verilecek, bununla eşzamanlı olarak kapsamlı bir çözümün anayasal ve toprak boyutları müzakereciler tarafından görüşülmeye başlanacaktır. Maraş konusunda varılacak anlaşma, Kıbrıs sorununun diğer boyutlarıyla ilgili görüşmelerin sonucu beklenmeden uygulamaya konacaktır.

Görüşmelerin sonuca ulaşmasını tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınılması ve iyi niyet, karşılıklı güven ve normal koşullara geri dönülmesini teşvik etmek üzere her iki tarafça ilk başta alınacak pratik önlemlere özel önem verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin askersizleştirilmesi öngörülmektedir ve buna bağlı konular görüşülecektir.

Cumhuriyet’in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağlantısızlığı, herhangi başka bir ülkeyle tamamen veya kısmen birleşmeye ve herhangi bir taksim veya ayrılmaya karşı yeterli şekilde garanti altına alınmalıdır.

Toplumlararası görüşmeler, gecikmeye meydan vermeden, sürekli ve kesintisiz olarak sürdürülecektir.

10.Toplumlararası görüşmeler Lefkoşa’da yapılacaktır.