759 araca ceza kesildi, 45 araç trafikten men edildi

Polis, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta, 20.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında toplam 759 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 45 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa’da 191 araç sürücüsü rapor edildi, 6 araç trafikten men edildi; Girne’de 290 araç sürücüsü rapor edildi, 34 araç trafikten men edildi ve Güzelyurt’ta ise 278 araç rapor, 5 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan Mağusa’da 1, Girne’de ise 13 olmak üzere toplamda 14 kişi, yasak olmasına rağmen kumarhanede bulunmaları nedeniyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta ise ikamet izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Mağusa: 191 araç sürücüsü rapor edildi, 6 araç trafikten men edildi

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmesi yasak olan 1 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildiği açıklandı. Öte yandan trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 1340 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 6 araç ise trafikten men edildi.

Girne: 290 araç sürücüsü rapor edildi, 34 araç trafikten men edildi

Girne’de ise kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Öte yandan trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1230 araç sürücüsü kontrol edildi, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 290 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 34 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt: 278 araç rapor, 5 araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ikamet izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edildi, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 278 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 5 araç ise trafikten men edildi.