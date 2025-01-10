“750 başvuru var, 50 vatandaşlık verildi”

Karma evliliklerden doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartı alma sorunuyla ilgili Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Antoniu bugün Alpha TV'de Katia Savva'nin yayınına bağlanarak incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

“Bekleyen başvuruların incelenmesine başladık” diyen Antoniu, yaklaşık 750 başvurunun olduğunu söyledi ve yaklaşık 50 vatandaşlığın da verildiğini vurguladı.