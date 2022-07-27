75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

Bahçeli’de, Minerali Sokak üzerinde bulunan ikametgaha girerek hırsızlık yapma suçundan C.W. (E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklandı.

Polis, 16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayında, bir çift inci küpe, altın kolye, tablet bilgisayar ile kalemi, omuz çantası, 6 adet tencere, tava ve bornoz çalındığını tespit etti.

Soruşturma devam ediyor.