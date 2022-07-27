Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlıktan tutuklandı
75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

Bahçeli’de, Minerali Sokak üzerinde bulunan ikametgaha girerek hırsızlık yapma suçundan C.W.(E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklandı.

A+A-

Bahçeli’de, Minerali Sokak üzerinde bulunan ikametgaha girerek hırsızlık yapma suçundan C.W. (E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklandı.

Polis, 16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayında, bir çift inci küpe, altın kolye, tablet bilgisayar ile kalemi, omuz çantası, 6 adet tencere, tava ve bornoz çalındığını tespit etti.

Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler :