75 kilo kaçak kuzu eti ele geçirildi

Güneyden 75 kilo kaçak kuzu eti geçiren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 12.00 sıralarında, Kermiya geçiş noktasından, kuzeye geçiş yapmak isteyen Ş.U.’nun (E-27) aracında gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 75 kilogram kuzu eti tespit edildi. Söz konusu et emare olarak alındı. Ş.U. aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.