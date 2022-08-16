“%74.80 oranla, son 5 yılda elde edilen en yüksek kontenjan doluluk oranına ulaştık”

Çavuşoğlu, YKS sonuçlarını üniversitelerle değerlendirdi

“%74.80 oranla, son beş yılda elde edilen en yüksek kontenjan doluluk oranına ulaştık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, KKTC’de faaliyet gösteren üniversiteler ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, üniversitelerin mütevelli heyeti başkanları ile rektörleri katıldı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sınava giren adayların yaptığı tercihler doğrultusunda 2022 YKS Merkezi Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı ifade eden Çavuşoğlu, bu sonuçlara göre, KKTC Üniversiteleri için ayrılan 14 bin 895 kontenjan içerisinde, bir programa kayıt hakkı kazanan TC uyruklu öğrencilerin sayısının 11 bin 141 öğrenci olduğunu ve %74.80 doluluk oranıyla son beş yılda elde edilen en yüksek doluluk oranına ulaştıklarına dikkat çekti.

Geçen yıl, ODTÜ, İTÜ ve ASBÜ’ye kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının da 773 olduğunu, bu yıl ise ayrılan 1295 kontenjanın 1127’sinin dolduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu alanda da geçen yıla göre %45,80’lik bir artış yakaladıklarını belirterek, üniversitelerimize kayıt hakkı elde eden toplam öğrenci sayısının, geçen yıla göre 4708 öğrenci daha fazla olduğuna vurgu yaptı.

Son 5 yıllık kontenjan doluluk oranları

Son beş yılın kontenjan doluluk oranları hakkında da detaylı bilgi beren Çavuşoğlu, 2018 yılında %45,94; 2019 yılında %57,35; 2020 yılında %62,36; 2021 yılında %56,55 ve 2022 yılında %74,80 doluluk oranı yakaladıkları ve bu yıl 11141 öğrencinin ülkemiz üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazandığını söyledi.

KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjan sayılarında %11’lik artış

Yaptıkları girişimlerle, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjan sayılarında %11’lik artış yapıldığını ve 2021 yılında ayrılan 13369 kontenjan sayısının, 2022 yılında 14895’e çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, geçen yıla göre bu yıl 3 bin 581 daha fazla öğrencinin, KKTC üniversitelerinde eğitim görme hakkı kazandığını dile getirdi.

“Harçlarda indirime gidilmesini önerdim”

Bu kapsamda, ortaya konulan hedeflere ulaşma noktasında emek veren herkese teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında yürüttüğümüz yoğun çalışmalarla elde ettiğimiz sonuçlar, bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise daha çok çalışmalı, ülkemize gelecek olan evlatlarımızı eğitim hayatları boyunca, bu güzel eğitim adasında ağırlamalı ve huzurlu bir ortam oluşturmalıyız. Bu bağlamda elde ettiğimiz sonuçların hemen ardından, üniversitelerimiz ile bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin, üniversitelerimize kayıt dönemi yakın dönemde başlayacak. Bu noktada, ülkemizi tercih eden öğrencilere destek olunması için harçlarda indirime gidilmesi adına üniversitelere görüşlerimi bildirdim. Üniversitelerimizin bu önerimi değerlendireceğini ümit ediyor, ortaya koyduğumuz hedeflere doğrultusunda ülkemiz eğitimini daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde ülkede faaliyet gösteren öğrenci yurtlarının yetkilileri ile bir araya geleceğini de dile getiren Çavuşoğlu, pandemi sonrası eğitimde yakalanan ivmenin devamlılığının sağlanması adına çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, yerleşme hakkı kazanan öğrencileri de tebrik ederek, başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni etti.