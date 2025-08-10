73 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Ercan - Gaziköy anayolunda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Salim Erdegör hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 09.08.2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Salim Erdegör yönetimindeki KJ 851 plakalı araçla Gaziköy istikametinden Ercan istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Hasan Karşılı yönetimindeki LF 762 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada KJ 851 plakalı aracın sürücüsü Erdegör olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araç sürücüsü Hasan Karşılı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Neşe Karşılı ve 2 yaşındaki Laren Karşılı yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

