73 yaşındaki sürücü, 70 yaşındaki yayaya çarptı

Girne’de meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki yaya yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Girne’de 73 yaşındaki Osman Alkan, yönetimindeki JU 673 plakalı araçla Naci Talat Caddesi’nde seyir halindeyken dikkatsizce Çelebi Sokağa dönüş yaptığı sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki İsmail Şanlıer’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Şanlıer kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Girne’de meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise, 40 yaşındaki Alexandr Stepanov yönetimindeki NL 646 plakalı araçla seyrettiği sırada karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafında bulunan Güneş Sokağa dönüşe geçen 21 yaşındaki Birkan Yalçın yönetimindeki RN 140 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Birkan Yalçın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Yeşilyurt’ta dün gece 46 yaşındaki Metin Kuşçu, yönetimindeki JV 041 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz bir şekilde önünde ayni istikamete doğru seyreden ZRA 584 plakalı aracı geçişi sırasında 24 yaşındaki Mohammad A. Mohammadyar yönetimindeki ZRA 584 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. JV 041 plakalı araç sürücüsü Kuşcu tutuklandı.