72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Bir yılda 725 yangın Milyonlarca Lira’lık maddi zarar, 1 can kaybı…

“Bazı kötü niyetli kişiler tarafından bilerek piyasadaki fiyatları yukarıya çekilmeye çalışıldı”

Lefkoşa ve Girne’de yine kesinti!

Aşırı yağışlar güneyde de etkili: Yolları, evleri ve işyerlerini su bastı

KIB-TEK, ülke geneli için 3’üncü kez kesinti uyarısı yaptı