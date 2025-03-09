713 kilogram kaçak et ele geçirildi
Demirhan’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen Hendek Operasyonu kapsamında 713 kilogram kaçak et ele geçirildi.
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Demirhan’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen Hendek Operasyonu kapsamında 713 kilogram kaçak et ele geçirildi.
09 Mart 2025 tarihinde saat 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, Y.Y. (E-48) yönetimindeki araçta yapılan aramada, sağlıksız koşullarda taşınan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 713 kilogram kırmızı et ele geçirildi.
Polis, etin kanunsuz olarak tasarruf edildiğini belirleyerek emare olarak aldı.
Olayla ilgili olarak Y.Y. tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.
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Etiketler : kaçak et, hendek operasyonu