70’den fazla tablo, çizim, kolaj ve fotoğraf İnsan Hakları Günü'nü onurlandıracak

Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri tarafından düzenlene İnsan Hakları Resim Yarışması başarıyla tamamlandı ve Kıbrıs adasının dört bir yanından gençler tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere yarışmaya katılan 70 ilham verici ve yüksek kaliteli eser 7 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da Dayanışma Evi'nde açılacak özel bir sergide sergilenecek.



Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü onurlandıran tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğrafların yer aldığı sergi açılışı halka açık olup tüm sanatseverler davetlidir. Etkinlik sırasında Büyükelçilikler, her yaş kategorisinde (12-18 ve 18+) kazanan ilk üç sanat eserine ödül verecek.

Yarışmanın kazananları, sanat profesyonellerinin yanı sıra Hollanda ve İsveç Büyükelçilikleri temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından seçildi. Seçimin ana kriterleri yaratıcılık, hayal gücü ve özellikle İnsan Hakları temasının yorumlanmasıydı.