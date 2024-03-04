“%70,8 aşırı kilolu veya obez”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dünya Obezite Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Obezitenin dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın 2022- 2023 yılları arasında 18 yaş üstü 4388 kişiye yapılan "Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması" sonucunda, katılımcıların %33,8'inin obez, %37'sinin ise aşırı kilolu olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre, ülkede %70,8'nin aşırı kilolu veya obez olduğunu belirtti.

Dinçyürek, dünya ve toplumsal düzenin değişmesinin obezitenin artışındaki etkisinin büyük olduğunu belirterek, çalışma koşullarının dinlenme için imkân vermemesi ve sağlıklı beslenmenin ekonomik olarak daha zor hale gelmesiyle daha kolay erişilebilen kalorisi fazla, işlenmiş ve sağlıksız gıdaların tüketilmesine yönelik olduğunu söyledi. Bununla birlikte, fiziksel aktivitenin azalması ve ekran karşısında geçirilen zamanın artması da obeziteyle ilişkilendirildiğini belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, ayrıca günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması ve aktif yaşamın desteklenmesinin sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olduğunu söyledi.