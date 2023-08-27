70 yaşındaki kadını darp ederek hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gazimağusa‘da hırsızlık yapmak için bir cafeye giren 22 yaşındaki zanlı, 70 yaşındaki çalışanı darp etti, 300 TL nakit para, 1 adet cep telefonu ve kişisel bakım eşyaları çaldı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Muhabbet Cafe isimli iş yerinin kapısını cürüm işlemek kastı ile açarak içeriye giren 22 yaşındaki Y.M., mutfak bölümünde çalışan 70 yaşındaki A.S.’yi başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek, paraları vermemesi halinde öldürmekle tehdit ettikten sonra, tezgâh üzerinde bulunan içerisinde 300 TL nakit para, 1 adet cep telefonu ile kişisel bakım eşyalarının bulunduğu kadın çantasını alıp olay yerinden kaçtı.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.