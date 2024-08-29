70 trafik kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 19 Ağustos - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.

Haftalık rapora göre, kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanma (19), kavşakta durmama (17), dikkatsiz sürüş (15) ve yakın takip (11) yer aldı. Kazalar sonucunda oluşan toplam maddi hasar 5,892,050 TL olarak kaydedildi. İlçelere göre en fazla kaza Lefkoşa'da (21) gerçekleşirken, Gazimağusa (20), Girne (18), İskele (8) ve Güzelyurt (3) ilçeleri de kazaların yoğun olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında, söz konusu dönemde 14 bin 881 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2 bin 736 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. En sık işlenen trafik suçu sürat (851) olurken, diğer önemli ihlaller arasında seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (232), alkollü araç kullanma (95), ve sürüş esnasında cep telefonu kullanma (253) yer aldı.

Denetimler sonucu toplamda 267 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.