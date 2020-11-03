“% 70 devam noktasındayım”

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda 2’inci gelerek “adaylıktan çekileceği” iddia edilen Hasan Taçoy “Tamam mı devam mı, karar aşamasındayım, % 70 devam etme noktasındayım” dedi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Hasan Taçoy, “Ben yalnız başıma aday olmadım. Gerekli görüşmeleri yapıyorum. Bugün ve bu akşam önemli birkaç toplantıya katılacağım, bu toplantıları ardından nihai kararımı açıklayacağım” diye konuştu.

Kararının değişebileceğini dile getiren Hasan Taçoy, kurultayın ikinci turunda seçime girme eğiliminde olduğuna ilişkin sinyal verdi, kararını kısa sürece açıklamak istediğini kaydetti.

31 Ekim’de düzenlenen Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11’inci Olağanüstü Kurultayı’nda 2706 oy ile Faiz Sucuoğlu birinci olurken Hasan Taçoy ise 2102 oy ile ikinci olmuştu. Faiz Sucuoğlu, 604 farkla yarışı önde tamamlamıştı.

Adaylardan birinin yarıştan çekildiğini açıklamaması halinde, gelecek hafta Pazar günü Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy yeniden yarışacak, katılan üye sayısında çoğunluğa ulaşan isim UBP Genel Başkanı seçilecek. Taçoy, kararını Salı günü vereceğini açıklamıştı.