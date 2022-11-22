7 yıl sonra adaya döndü, tutuklandı

Havalimanında unutulan laptop çantasını çalan zanlı S.V. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Metin Cengiz, 16 Ocak 2015 tarihinde Güzelyurt’ta sakin E.T.’nin Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonu içerisinde bulunan X - Ray cihazı masasında unutmuş olduğu 1 adet laptop çantası ve çanta içerisindeki laptobu Ercan - Adana yolcusu olan zanlı S.V. tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 21 Kasım 2022 tarihinde zanlı S.V.’nin Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ve adada turist izni ile ikamet ettiğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.