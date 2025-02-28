7 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Alsancak’ta bugün meydana gelen trafik kazasında, araç, servis minibüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ayaz Özkaratan’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayaz Özkaratan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazaya karışan araç sürücüsü Enver Tekin, servis minibüsü sürücüsü Yaşar Çalıkan ve minibüste refakatçi olarak görev yapan Sadiye Ayper Çalıkan ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 13.00'te Alsancak'ta Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

Enver Tekin (E-54) TMK 599 plakalı aracıyla doğu istikametine dikkatsizce seyrederken, yolun solunda, yaya geçidinde öğrenci indirmek için duran Yaşar Çalıkan (E-64) yönetimindeki TGD 473 plakalı servis minibüsünü geçmeye çalıştığı esnada, minibüsten inerek yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ayaz Özkaratan’a (E-7)'a çarptı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.