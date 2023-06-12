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7 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

7 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, dün gece ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlandı.

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Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, dün gece ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre; Vuruşan önce Girne Dr. Akçicek  Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesine sevk edilerek, “Çocuk Yoğun Bakım” servisine kaldırıldı.

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