7 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, dün gece ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlandı.
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Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde, dün gece ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan, oyun pistinde oynadığı sırada aniden rahatsızlandı.
Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre; Vuruşan önce Girne Dr. Akçicek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesine sevk edilerek, “Çocuk Yoğun Bakım” servisine kaldırıldı.
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Etiketler : çocuk, yoğun bakım