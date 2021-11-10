Kuvvetli fırtına, Ercan’a yönelik uçuşları da etkiledi. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den elde edilen bilgiye göre, şu ana kadar Ercan’a iniş yapması planlanan 7 uçuş fırtınadan etkilendi.

2 uçak Antalya'ya yönlendirildi

İstanbul’dan Ercan’a doğru gelen yolcu uçağı Antalya’ya iniş yaparken, Adana’dan Ercan’a kalkış yapan bir başka uçak da Antalya'ya yönlendirilmek zorunda kaldı.

5 uçak hiç kalkmadı

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, aşırı fırtınadan dolayı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ülkemize gelmesi beklenen 5 uçağın ise bulunuğu yerden hiç kalkamadığını söyledi.

Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı