7 kişi sınır ihlali yaparken tutuklandı

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyine gitmeye çalışan beşi Bangladeş, biri Nijerya, bir diğeri Pakistan uyruklu 7 kişi görevli askerler tarafından tespit edilerek yakalandı. Zanlılar tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, Alaköy’de 1 Nisan tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden yaşları 22 ile 28 arasında değişen 7 kişinin görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlıların vermiş oldukları ifadede aranmakta olan şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye bırakıldıklarını amaçlarının Kıbrıs’ın güneyine gitmek olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıları söz konusu bölgeye bırakan şahıs hakkında araştırmaların devam ettiğini dile getirerek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, talebi değerlendirerek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.