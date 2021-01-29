"7 GÜNDE KONTROL ALTINA ALINMAZ, 21 GÜNE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli 7 günde bulaşı kontrol altına almanın mümkün olmadığını, 21 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BRT yayınına telefonla bağlanarak bilgi veren Pilli "Akşamdan sabaha 21 yeni vaka daha var. Kapanmada sıkıntı var, etrafta hareket fazla. Hareketliliği düşürmek gerekir, bu hareketliliği kısıtlayacağız." dedi.