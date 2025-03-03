7 genç yetenekten “Buradayım” adlı Karma Sergi  

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ithafen 7 Mart 2025 tarihinde ikincisi yapılacak olan “Buradayım-Here I am” adlı karma resim sergisinde genç yetenekler Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel sanatsal yaratımlarını sergileyecekler. Luna Tünay Art Home bünyesinde yapılacak karma sergi sayesinde sanat ile varlıklarını yüceltmek isteyen gençlere bir zemin hazırlanırken diğer gençlere de örnek olmaları amaçlanıyor.



Sergi Lefkoşa Saçaklı Ev Sergi Salonu’nda 7 Mart Cuma,saat 18:00’de açılacak

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) destekleriyle hayata geçecek sergi Lefkoşa Saçaklı Ev Sergi Salonu’nda 7 Mart Cuma günü saat 18:00’de açılacak ve 14 Mart’a kadar açık kalacak. Atölye Direktörü Luna Tünay Okan herkesi sanat yaşamlarının başında olduklarını düşündüğü geleceğin 7 sanatçısı, yetenekli gencin karma sergisine davet etti.