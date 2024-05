7 dans topluluğu ile dansın büyülü dünyasına davetlisiniz

Murat OBENLER

Kıbrıs'ın önde gelen ve en büyük çağdaş dans etkinliği olarak kabul edilen ve bu yıl 25.yılını kutlayacak Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali (CCDF), adadan ve yurtdışından toplam 7 çağdaş dans topluluğunu Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda dans severlerle buluşturacak. Benzersiz kareografik yaratıcılıkları, dinamik yapıları ile dikkat çeken 7 farklı dans performansı toplamda 9 kez (7 performans Limasol, bunlardan 2 performans ayrıca Lefkoşada olacak) sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ayrıca CCDF, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği'ne katılımının 20. yıldönümünü kutlamak için AB20 Eylemi’ne de katılıyor. Bu katılım ile 25.CCDF, Kültür Bakan Yardımcılığı-Rialto Tiyatrosu ve EU20 Kıbrıs ortak organizasyonu ile hayata geçecek.

Kıbrıslılar yanı sıra Kıbrıs’ta yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdiği 24 gün sürecek festivalde çağdaş dans meraklıları, Kıbrıs ile küresel sahneler arasında köprüler kuran çağdaş koreografi sanatının çeşitli hareketlerini yansıtan ilham verici performansların keyfini çıkarma fırsatına sahip olacak. Festivalin performansları, koreografların yenilikçiliğini ve yaratıcılığını öne çıkaran çok boyutlu bir sanatsal yaklaşımla sahnede olacak.

Koreograflar Eliana ve Borna'nın önderliğinde "Tiyatro Bedeni" Atölyesi

Festival, Kıbrıs Yeni Dans Hareketi işbirliği ile seçkin koreograflar Eliana ve Borna'nın önderliğinde bir atölye çalışmasına da ev sahipliği yapacak. "Tiyatro Bedeni" Atölyesi 17 Haziran 2024 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında Limasol Belediyesi Dans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Atölye, niyet/duygu ve hareket arasındaki bağlantının fiziksel tiyatro incelemesine dayanacaktır. Katılımcılar farklı doğaçlama görevleri ve oyunlar yoluyla kendi bireyselliklerini daha fazla araştırmaya teşvik edilecektir. Atölyede performatiflik ve yaratıcılığımızı genişletmek amacıyla, yaratıcı bir süreç için eşit derecede geçerli olan niyeti uyandıran fiziksellik veya duygu/düşüncenin somutlaşması yaklaşımları uygulanacak. Bu amaçla katılımcılar farklı araçları keşfedecek, ana odak noktası, farklı fiziksel nitelikleri ve dokuları araştırma ve bunları ortaklığa nasıl daha fazla uygulayabileceklerini görecek.

Atölyede katılımcılar eğlenceli ve açık bir ortam aracılığıyla hareket alışkanlıklarına meydan okuyacak ve fiziksel detaylar ve özgünlük konusunda güçlü bir duyarlılık geliştirecek. Atölye için kayıt Tel: 99881949 (Kayıt için son gün 13 Haziran 2024. Kontenjanımız sınırlıdır)

Performans Programı

· 31 Mayıs Cuma, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol| AiNA (50’) Performans – enstelasyon – Sergi: Susanna Fiala (KIBRIS) (Not: Flaşlı aydınlatma kullanılmıştır.)

· 4 Haziran Salı,20:30|Rialto Tiyatrosu, Limasol| The End-part 2 (60’) Arno Schuitemaker (HOLLANDA)

· 10 Haziran Pazartesi, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | Carcass (75’) [18+] Andreas Constantinou

-12 Haziran Çarşamba, 20:30 | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu | Carcass (75’) [18+] Andreas Constantinou, Himherandit Productions (DANİMARKA)

· 14 Haziran Cuma, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | Silence (60’)

- 15 Haziran Cumartesi, 20:30 | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu | Silence (60’) Rootlessroot, Linda Kapetanea & Jozef Fruček (YUNANİSTAN)

· 16 Haziran Pazar, 20:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | AMAE (30’) Eliana Stragapede & Borna Babić (İTALYA,HIRVATİSTAN,BELÇİKA)

· 16 Haziran Pazar, 21:30 | Rialto Tiyatrosu, Limasol | Save the Last Dance for Me (20’) Alessandro Sciarroni (İTALYA)

· 23 Haziran Pazar,20:30 | Rialto Tiy., Limasol| Larsen C (60’) Christos Papadopoulos (YUNANİSTAN)

Performans günleri Lefkoşa’dan Limasol’a ücretsiz ulaşım sağlanacak

Performans günleri Lefkoşa’dan Limasol’a ücretsiz ulaşım da sağlanacak. Gösterilere gitmek isteyen sanatseverler 99 618225 nolu telefonu arayıp detaylı bilgi alabilir.

Bilet Fiyatları: €8 (€30 Kombine bilet) E-bilet: www.rialto.com.cy

Gişe: 77 77 77 45 (Pazartesi-Cuma saat 10:00 - 15:00)

Öğrenciler, profesyonel dansçılar ve emekliler ücretsiz katılabilecek

Öğrenci, üniversite öğrencisi, asker, emekli ve profesyonel dansçılar kartlarını ibraz edip festivale ücretsiz girebilecekler