7 buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Mağusa’da, 7 adet buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen M.B (E-46) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden geçen Salı günü 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46)’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

19 yaşındaki kayıp kız bulundu

Öte yandan Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen 19 yaşındaki Tuğba Kaya ise bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, geçen Salı gününden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Tuğba Kaya’nın bulunduğu belirtildi.