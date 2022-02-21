7 ay hapis yatacak

Çalıştığı, Su Ser Marks World Trading Ltd. isimli işyerine ait 20 bin TL’yi sirkat etmekle yargılanan Kadir Gölbaşı, 7 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Kâtip açıkladı.

Kâtip huzurda bulunan sanık Kadir Gölbaşı’nın “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Kâtip, sanığın aleyhine getirilen davalardan heyet olarak 7 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.