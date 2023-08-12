6’ncı Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı

6’ncı Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali dün akşam kortejle yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılışında yapılan konuşmalarda, festivallerin ülke tanıtımı ve yerli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi dile getirildi. Festival Pazar akşamı Türkiye’nin ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent konseriyle sona erecek.

Festivalde Kortej yürüyüşünün ardından Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi yer aldı.

Kasım: Tüm ülkeye hizmet vermekte kararlıyız

Açılış konuşmasını yapan Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım, “Cittaslow üyesi olan belediyemizin gelişmesini sağlayarak özelde bölge halkına genelde ise tüm ülkeye hizmet vermekte kararlıyız" dedi.

Kasım, festivalin en son 2019’da yapıldığını ve pandemi nedeniyle bu yıla kadar ara vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Kültürel mirasa sahip çıkmak ve nesilden nesile yayılmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen festivalin önemine dikkat çeken Kasım, festival süresince bölge halkının eğlenceli vakit geçirmesini hedeflediklerini kaydetti.

Üç gün boyunca sürecek festivalin her gün dolu dolu etkinliklerle süreceğini dile getiren Kasım, “kültürümüzü tanıtma amacıyla kurulacak stantlarda küçük esnafımız yöresel ürünlerini satışa sunacak, yiyecek içecek satışlarının yanı sıra festival alanında bir birinde özel sanatçılarımız da halkımıza şarkılarını söyleyecek.” şeklinde konuştu.

Cittaslow üyesi olan belediyenin daha da gelişmesini sağlayarak özelde bölge halkına genelde ise tüm ülkeye hizmet vermekte kararlı olduklarını belirten Kasım, festivalin bölge halkına hayırlı olmasını diledi ve katılım gösterip kendilerine destek olan tüm misafirlere ve özelikle festivali geçekleştirmelerinde kendilerine sponsor olan firmalara teşekkür etti.

Üstel:Belediyeler hem istihdam hem de alt yapı yatırımları yapıyor

Başbakan Ünal Üstel de, festivallerin ülkenin geleneksel etkinliklerinden olduğunu ifade ederek, festivallerin pandemi sonrası yeniden başladığını, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin organize ettiği festivalin de buna güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Hükümet reformu sayesinde belediyelerin birleştiğini, eskiden sıkıntıları olan belediyelerin artık hem gençlere istihdam hem de altyapı yatırımlarını yapabildiğini kaydeden Üstel, bu açıdan doğru bir iş yapmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Töre: Ülkede 18 çeşit babutsa ürünü tespit edildi

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Geçitkale’nin zamanında düşmana geçit vermediğini, Serdarlı’nın da adı gibi direndiğini ifade ederek, bir zamanlar her ikisi de sancak sahibi olan iki ayrı belediyenin, bugün tek isim altında faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

Belediyeler Yasası’nın çok zor şartlar altında geçtiğini, engellemelere karşı sabahlara kadar direndiklerini ve UBP’nin hükümet ortakları ile Belediyeler Yasası’nı geçirdiklerini kaydeden Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin halka en iyisini sağlamak adına Türkiye ile birlikte çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Töre, Babutsa ürününün önemine de değinerek, ülkede 18 çeşit babutsa ürünü tespit edildiğini, bunların tescili için çalışma yapıldığını vurgulayarak, ürünlerde hastalık bulunduğunu, ancak arsız bir ağaç olan babutsanın her koşulda yetişebildiğini belirtti.

Tatar: Geçitkale – Serdarlı Belediyesi önemli belediyelerden biri

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar da, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nin KKTC’deki en önemli belediyelerden biri olduğunu dile getirerek, Kuzey Mesarya bölgesine has kültürü ve değerleri bulunduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC’nin pandemi ve deprem sonrası önüne bakmak durumunda olduğunu vurgulayarak, kültür değerlerinin, turizm potansiyeli yüksek olan KKTC için öneminin ayrı olduğunu belirtti.

Tatar, babutsanın önemli bir ürün olduğunu, tarım çalışmaları ve suyun verimli kullanımı sayesinde halkın refahının artacağı, tüm bölgelerde tarım, çiftçi ve hayvancının da buna bağlı olarak gelişeceğini söyledi.

Hakız kısıtlamalara rağmen halkın var olduğunu ve üretmeye devam edeceğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, halka ve gençlere refah sağlamak ve Anavatan ile kopmaz bağların zarar görmemesi için çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Tatar, hükümetteki yeni bakanlara da başarılar diledi.

Festival Programı:

Festival süresince Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Geçitkale Serdarlı Belediyesi Minik ve Yıldızlar Halk Dansları, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları ve Akandere Dans ve Ateş Grubu gösterilerini sunacak.

Festivalde, Grup Feslikan, Grup Frekans, Murat Mermer&Grup SOS, “Şirin” ve Grup SOS ile kapanışta Türkiye’nin ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent sahne alacak.