68 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 68 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 68 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Pilli, 68 yaşındaki H.E.'nin (E) Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, söz konusu şahsın Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı olduğunu söyledi.
Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar COVID-19 kaynaklı ölü sayısı da 20'ye yükselmiş oldu.
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, covid-19