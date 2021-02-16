68 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 68 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli, 68 yaşındaki H.E.'nin (E) Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, söz konusu şahsın Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı olduğunu söyledi.

Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar COVID-19 kaynaklı ölü sayısı da 20'ye yükselmiş oldu.