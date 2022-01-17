654 pozitif vaka, 813 taburcu
"Toplam 32.874 test yapıldı, 654 pozitif vakaya rastlandı, 813 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 32.874 olup, 654 pozitif vakaya rastlanmış, 813 kişi taburcu edilmiştir.
307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 654
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706
Toplam Vaka Sayısı: 47.358
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2662
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532