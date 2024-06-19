640 kilo kaçak eti kuzeye geçirmeye çalıştı, “Yolda buldum” dedi

Akıncılar’da tasarrufunda 640 kilo kaçak etlerle yakalanan zanlı O.Ş. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, söz konusu etleri yol kenarında bulduğunu iddia etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, zanlı O.Ş.’nin 18 Haziran 2024 tarihinde Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ÇÖŞ ekipleri tarafından şüpheli görülen ve durdurulan çift kabin araç içerisinde yapılan aramada Kıbrıs’ın güneyinden kaçak olarak ithal edilen 640 kilo çeşitli etler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve şubeye celp edilerek konu ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğu ve aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayrıca ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha et bulunduğunu ve konu etler ile ilgili olarak da izahat olarak da önceki gün kapısında bulduğunu söylediğini belirtti.

Polis bulunan etlerin veteriner dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğunu rapor ettiğini söyledi.

Polis çavuşu Ergüleç zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.