64 yaşındaki yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün 64 yaşındaki yayaya çarpan araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay tutuklandı.

Gazimağusa’da dün 17.30 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında, 38 yaşındaki araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay GN 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarına giriş yaparak sağa dönüş yapması sonucu, o esnada yaya olarak yolu geçmekte olan 64 yaşındaki Forough Saljughı ‘ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Forough Saljughı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay tutuklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazimağusa’da dün bir marketten para çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.50 sıralarında Sonatlı Market’in kapısı açılarak, içeriye girildi ve marketin para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 15.000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ö.(E-19), M.A.(E-27) ve O.Y.(E-16) tutuklandı.

Girne’de sakin Kenan İşseven aranıyor

Girne’de sakin Kenan İşseven’in (E-62), 15 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında, ikametgahına geri dönmediği ve kendisinden haber alınmadığı polise bildirildi. İşseven aranıyor.