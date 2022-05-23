64 trafik kazasında 28 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde 25 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında toplam 64 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 28 kişi yaralanırken, sürat kaza sebepleri arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların, 14’ü yaralanmayla, 50’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların, 20’si süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 8’i yakın takip ve 11’i diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 1,971,400 TL olduğu kazaların, 21’i Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 20’si Girne, 4’ü Güzelyurt, 5’i İskele ilçesinde meydana geldi.

Sürücüler en fazla seyir halinde cep telefonu kullanmaktan rapor edildi

Ülke genelinde 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 8 bin 53 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 685 araç sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla seyir halinde cep telefonu kullanmaktan rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (146), sürat (137), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (78), trafik levha ve işaretlerine uymamak (62), emniyet kemersiz araç kullanmak (45), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (35), alkollü araç kullanmak (31), muayenesiz araç kullanmak (29), dikkatsiz sürüş (23), tehlikeli sürüş (5), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (3), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (9), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (4), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), trafik ışıklarına uymamak (1) ve diğer trafik suçları (74).”