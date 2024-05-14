64 bin 500 TL’lik kozmetik ve gıda ürünü çaldılar

Demirhan’da faaliyet gösteren Süpermarket’ten 64 bin 500 TL değerinde gıda ve kozmetik ürünü çalan ve ülkede öğrenci oldukları tespit edilen S.S., A.A.J., R.H., A.A.R., ve A.H., tutuklandı. Zanlılar tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılar aleyhlerine 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Ürünlerin bir kısmı bulundu soruşturma devam ediyor

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Süpermarkette satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam değerleri 64 bin 500 TL olan ürünleri sirkat ettiklerini kaydetti.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi.

Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan ürünlerin büyük bir kısmının henüz bulunamadığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.