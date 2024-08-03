62’inci Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

62’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışı Cuma akşamı yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada ”Taşın bile can bulduğu, Afrodit’in can verdiği Galatya’nın ruhunu taşıyan bu topraklara hoş geldiniz” dedi.

Mehmetçik Üzüm Festivali'nin bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve üzüm ile üzümden yapılan ürünleri tanıtmak açısından önemli olduğunu kaydeden Tuğlu, "Festivalimiz, sadece eğlenceden öte, halkımızı bir araya getiren, kültürel bağları güçlendiren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu yıl da festivalimiz, hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir program sunarak sizleri hem eğlendirecek hem de kültürel değerlerimizi yaşatacaktır” dedi.

Festivalde üzümden yapılan ürünler, sanatsal, sportif, kültürel faaliyetler ve konserlerin yer alacağını belirten Tuğlu, festivalde ayrıca Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin 7’ncisinin de yer alacağını söyledi. Tuğlu, etkinlikte Meksika ve Hırvatistan yanında bazı yerli halk dansları topluluklarının sahne alacağını kaydetti.