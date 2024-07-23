62. Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos'ta yapılıyor

62. Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.

Festivalde, yerel sanatçıların yanı sıra Türkiye’nin ünlü sanatçısı İrem Derici de konser verecek.

Mehmetçik Festival alanında yer alacak etkinliklerde, halk dansları, konserler, Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması, uluslararası güreş müsabakaları, modern fans, jimnastik lazer şov ve ateş şovu ve tavla turnuvası etkinlikleri yer alacak.

Tuğlu: "Tüm Kıbrıs'ın en köklü ve tarihi festivallerinden biri..."

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 62. Mehmetçik Üzüm Festivali konusunda bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak, ülkenin en tarihi ve köklü festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 62.’sini bu yıl düzenleyecek olmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Festivalin açılışının 2 Ağustos Cuma günü olacağını belirten Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin, sadece bölgenin değil, tüm Kıbrıs’ın en köklü ve tarihi festivallerinden biri olduğunu vurguladı.

Festival’in, Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Tuğlu, festivalin, bölgenin en değerli ürünlerinden biri olan üzüm meyvesini tanıtılıp yaşatılmasını amaçladığını kaydetti.

Üzümden elde edilen lezzetlerle dolu stantların, festivalin ruhunu yansıtırken, halkın sanatsal ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına da cevap verdiğini belirten Tuğlu, “Festivalimizin amacı, sadece eğlence ve kültürel etkinliklerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bölgemizin ekonomik ve turistik gelişimine de katkı sağlamaktır. Mehmetçik Üzüm Festivali, bölge ekonomisine canlılık kazandırarak, yerel üreticilerimizin ve esnafımızın desteklenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Festivalimiz, Mehmetçik’in kültürel ve turistik cazibesini artırarak, bölgemizin dünya çapında tanınmasına vesile olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

2 Ağustos’ta başlayacak ve 11 Ağustos’ta sona erecek festival boyunca, halkı kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle eğlendirmeyi, yöresel ürünlerle lezzete doyurmayı ve müzik dolu gecelerle coşturmayı hedeflediklerini dile getiren Tuğlu, “Etkinliklerimizin büyük bir bölümü, Mehmetçik’in geleneksel festival alanında gerçekleşecek olup, ülkemizde marka haline gelmiş, eşsiz doğal güzelliğe sahip denizi ile Bafra Belediye Plajımız da önemli sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.” dedi.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, kaynakları en verimli şekilde kullanmanın kendilerinin asli sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Tuğlu, bu anlayışla oluşturdukları konser programında, Türkiye’den İrem Derici ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de müzikte birer marka haline dönüşmüş Ahmet Evan, Murat Çığ, Grup Frekans, Örge Volkan ve Grup Otantik gibi önemli isimlerin yer alacağını kaydetti.

Altın Salkım Halk Dansları Festivali'nin yedincisi yapılacak

Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin yedincisinin de gerçekleştirileceğini ve yurt dışından Meksika, Hırvatistan, Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği halk dansları ekiplerinin de festivalde ağırlanacağını belirten Tuğlu, uluslararası güreş müsabakaları kapsamında yurt dışından gelecek sporcuların bölgeyi onurlandıracağını ve festivale ayrı bir renk katacağını söyledi. Tuğlu, Spor Dairesi ile gerçekleştirecekleri etkinlikte çocukları ve gençleri sporla buluşturacaklarını anlattı.

Kıbrıs’ın kuzeyinin tek kadın belediye başkanı olarak, bu festivali organize etmekten büyük bir gurur duyduğunu dile getiren Tuğlu, “Bölgemizin sosyo-kültürel gelişimi, turizmimizin ilerlemesi ve Cittaslow üyesi olan belediyemizin dünya çapında tanınması adına festivalimiz büyük bir katalizör görevi görüyor. Bu ancak sizlerin ve halkımızın desteği ile mümkün olabilir. Hep birlikte, Mehmetçik’ten tüm dünyaya güçlü bir ses verelim.” şeklinde konuştu.

Tuğlu ayrıca, etkinliğe destek olan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kadirağa: “Dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları veriyoruz”

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa da yaptığı konuşmada, pandemi, yangın ve deprem felaketinin ardından uzun bir aradan sonra Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde uluslararası boyutta böyle bir etkinlik yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kadirağa, CIOFF ve UFD markası altında Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan tüm Uluslararası Halk Dansları Festivallerinde amaçlarının ülke kültürünü yabancılara tanıtmak, gelen ülkelerin danslarını ve kültürlerini Kıbrıs Türk halkıyla buluşturmak, kaliteli organizasyonlar yapmak, başarılı gurupları halkla buluşturmak ve en önemlisi dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları vermek olduğunu söyledi.

Festival programı

2 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da başlayacak festival, 11 Ağustos Pazar akşamı tamamlanacak.

3 Ağustos Cumartesi saat 11.00’de MTÇB kahvesinde tavla turnuvası etkinliği yapılacak, ardından saat 21.00’de halk dansları, yerel kostüm tanıtımları ve gösterisi yer alacak.

4 Ağustos Pazar günü Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde saat 15.00’te uluslararası güreş müsabakaları yapılacak; ardından Mehmetçik Festival Alanı'nda Mustafa Eralp Kubittin’in konseri, Bafra Halk Plajı Tesislerinde Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması ve gece saat 21.00’de de Mehmetçik Festival Alanı'nda Kıbrıs Gecesi etkinliği yapılacak.

5 Ağustos Pazartesi saat 21.00’de Halk Dansları Gala Gecesi etkinliği yer alacak.

6 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Örge Volkan konseri ve mini duatlon etkinliği yapılacak.

7 Ağustos Çarşamba günü modern Dans, Jimnastik Lazer Şov ve Ateş Şov etkinliği yer alacak.

8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Grup Frekans konser verecek.

9 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Murat Çığ; 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Ahmet Evran konser verecek.

Festivalin son günü olan 11 Ağustos Pazar günü ise Bafra Halk Plajı Tesisleri'nde Plaj Voleybolu Turnuvası'nın ardından Mehmetçik'te festival alanında Türkiye’nin ünlü sanatçısı İrem Derici saat 21.00’de sahne alacak.

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)