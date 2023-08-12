61’nci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde İpek Amber rüzgarı
61’nci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Kıbrıslı Sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Festivalde bugün 22:00’da Türk pop müziğinin güçlü ismi Ferhat Göçer, hayranlarıyla buluşuyor.
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61’nci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Kıbrıslı Sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Festivalde bugün 22:00’da Türk pop müziğinin güçlü ismi Ferhat Göçer, hayranlarıyla buluşuyor.
61’nci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün KKTC’nin yükselen yıldızı, Kıbrıslı Sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde, İpek Amber’in performansı hayran bıraktı.
Saat 21:00’da ülkemizin ünlü sanatçılarından Ahmet Evan konser düzenleyecek. Şarkıları dillere pelesenk olan Türk pop müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer saat 22:00’da sahne alıyor.
Öte yandan bugün saat 11:00’da MTÇB Lokali’nde düzenlenecek tavla turnuvasının kayıtları saat 10:00’da yapılacak.
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Etiketler : Mehmetçik Üzüm Festivali