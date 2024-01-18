Bostancı'da dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan ve bugün öğle saatlerinde polis tarafından kayıp ilanı verilen 61 yaşındaki Fatma Taşkin bulundu.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"17.01.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Bostancı’da sakin Fatma TAŞKİN (K-61), Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde, Bostancı Bölgesinde sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. Kayıp şahsın arama çalışmalarına duyarlılık göstererek katkı koyan halkımıza ve kurumlara teşekkür ederiz."