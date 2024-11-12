“61 trafik kazasında 27 kişi yaralandı”
Polisten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan sürede 61 trafik kazası meydana geldi, kazaların 19’u yaralanma, 42’si hasarla sonuçlanırken, 27 kişi kazalarda yaralandı.
Bir haftada 61 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 27 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan sürede 61 trafik kazası meydana geldi, kazaların 19’u yaralanma, 42’si hasarla sonuçlanırken, 27 kişi kazalarda yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (14), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 2 milyon 525 bin 100 TL iken kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa 17, Gazimağusa 13, Girne 19, Güzelyurt ve İskele 6”
“Trafik kontrollerinde 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi”
Ülke genelinde 4 - 10 Kasım tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 796 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı ise şöyle:
“Sürat ( 678 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 229 ) , Tehlikeli Sürüş ( 16 ), Dikkatsiz Sürüş (33) , Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 210 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 22 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 75 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 460 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 50 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 126 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 61 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 47 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 16 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 35 ) ve 933 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 209 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü ise tutuklandı”