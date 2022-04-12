 “600’ü aşkın başvuru oldu, 500’ün üzerinde kişi işbaşı yaptı”

Fehime ALASYA

Türk Lirası'nın aşırı değer kaybı ve Kıbrıs'ın kuzeyinde alım gücünün ciddi anlamda gerilemesiyle güneyde çalışmak için talepte bulunan yurttaş sayısı her geçen gün artıyor.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, güneydeki SEK ile birlikte organize ettikleri kampanya süreci dahilinde güneyde çalışmak için 600’ün üzerinde başvuru yapıldığını ifade ederek, 500’ü aşkın kişinin iş başı yaptığını belirtti.

Ağrılıklı olarak turizm ve inşaat sektöründe çalışmak için müracaat aldıklarını anlatan Bıçaklı, inşaat sektörünün çok canlı olmadığını ifade etti.

Müracaatların her geçen gün arttığını kaydeden Bıçaklı, 600 başvuru içinden neredeyse tamamının turizm sektöründe olduğunu, 20’ye yakınının ise inşaat sektöründe çalışmak için güneye gönderildiğini anlattı.

Mağusa Bölgesi’ndeki oteller için yabancı dili olan 200 kişi talep edildi…

“Aralık ayından bu yana gruplar halinde vatandaş iş sahibi yapılıyor” diyen Bıçaklı, Mağusa bölgesindeki otellerde çalıştırılmak üzere 200’e yakın yeni işgücü talep edildiğini kaydetti.

Bıçaklı, “Mağusa Bölgesi’ndeki otellerde çalışmak üzere yabancı dili olan 200’e yakın işgücü talep edildi, isteyenler müracaat edebilir. Bunun duyurusu yapılacak” şeklinde konuştu.

İlk gün 208 başvuru olmuştu…

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRK-SEN'in Kıbrıslı Türklere güneyde iş bulma girişimine vatandaşlar ilk günden yoğun talep göstermişti. Kayıtların alındığı ilk gün olan 17 Aralık’ta TÜRK’SEN’e 208 kişi güneyde çalışmak için başvuru yapmıştı.

Başvurular arasında üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora mezunu gençler ilk sıralarda yer alırken, talepler en çok da turizm ve restoran sektörlerine olmuştu.