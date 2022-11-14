600 milyon TL ‘AKSA’ borcu, ‘devlet borcu’ oldu

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan 600 milyon TL borcun devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin Yasa Tasarısı hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile KIB-TEK’in AKSA’ya gecikme zamları ile birlikte elektrik alım borcundan düşülmek üzere 600 milyon TL devlet borcu olarak devralındı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; devralınan 600 milyon TL borç tutarı, KIB-TEK tarafından kamu kurumlarından talep edilen veya edilecek olan borç tutarlarından mahsup edilecek. Bu işlem Başbakanlık tarafından belirlenecek periyotlarda yapılacak.

Karara göre; yasa 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 20’inci maddesi ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nın 7’inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın, Borç Yönetim Komitesi’nin kararları çerçevesinde uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere Nisan ayında da UBP-DP-YDP Hükümeti, yasa gücündeki kararname hazırlamış, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin TL’lik borcunu ‘devlet borcu’ olarak devralmıştı.