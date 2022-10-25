60 yıldır banyo yapmayan adam 94 yaşında öldü

İran'da "hasta olma korkusuyla" 60 yıldan fazla süredir yıkanmayan Amou Haji isimli kişi, 94 yaşında öldü.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde yaşayan Amou Haji, 60 yılı aşkın süredir, hasta olma korkusuyla banyo yapmıyor.

Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamış. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyor.

Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Zor tabiat şartlarına dayanıklılığı nedeniyle köylülerin saygısını kazanan yaşlı adamın hayatı boyunca evlilik yapmadığı da biliniyor.