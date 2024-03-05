60 trafik kazasında 1 ölü, 16 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı toplam 60 trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre 1 ölüm, 12’si yaralanma ve 47’si hasarla sonuçlanan kazalar sonucunda 5 milyon 642 bin 25 TL’lik hasar oluştu.

Kazaların 22’si süratli araç kullanmak, 10’u dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 9’u ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların 19’u Lefkoşa, 10’u Gazimağusa, 24’ü Girne, 6‘sı Güzelyurt 1’i de İskele’de yaşandı.

Trafik Denetimleri...14 araç sürücüsü tutuklandı

Aynı süre zarfında yapılan trafik denetimleri sonucunda ise 14 araç sürücü tutuklandı, 400 araç trafikten men edildi ve 3 bin 955 araç sürücüsü rapor edildi.

16 bin 715 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde tespit edilen suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 988, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 1219, tehlikeli sürüş 23, dikkatsiz sürüş 30, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 258, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 14, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 83, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 378, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 128, trafik levha ve işaretlerine uymamak 120, trafik ışıklarına uymamak 12, muayenesiz araç kullanmak 67, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 65, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 15, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 9, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 2, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak, 34 ve 1631 diğer trafik suçları”