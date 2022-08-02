60. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor

Adamızın en eski Festivallerinden biri olan 60. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın saat 20:30’da, düzenlenecek açılış etkinlikleri ile başlıyor. Festival 3 Ağustos –7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

5 gün boyunca sürecek Festival de çeşitli Kültürel etkinlikler düzenlenecek. Üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçiler ile buluşacak.

Festival Programı kapsamında birçok etkinlik, birçok konser ve yerel ürünlerin olduğu Mehmet Tayyareci üzüm sokağı ziyaretçilere eşlik edecek.